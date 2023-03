Le pont des tempêtes Tome 1

Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas : le roi Aren d'Ithicana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Ithicana est la seule voie commerciale, et Ithicana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren... et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant - un éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses -, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin : sera-t-elle une tueuse de roi ou la sauveuse d'un peuple ? " Une série à ne surtout pas manquer. N'allez pas simplement la chercher : courez-y. " Jennifer L. Armentrout, Le Sang et la Cendre " Un conte trépidant, passionné, au coeur d'un univers fascinant. " Elise Kova, A Deal with the Elf King " Une aventure épique et captivante. Une histoire d'amour, de trahison et de vengeance. " Jennifer Estep, L'Exécutrice