Nous, les surhumains

Imaginez que vous vous réveilliez dans une pièce inconnue à côté d'un cadavre ensanglanté, l'arme du crime à la main... Que s'est-il passé ? Votre mémoire est vide. Vous vous rappelez juste votre prénom : Al. Vous fuyez. Les hommes de la Sécurité vous poursuivent. Alors que vous allez être rattrapée, un garçon athlétique d'une beauté irréelle, Tom, se porte à votre secours. Sa jeune soeur Sarah vous rejoint. Et elle vous téléporte dans une autre dimension où existent les surhumains. Vous y croiriez ? Non !! ?? Vous avez tort ! Al va entendre l'appel des surhumains et de quête en quête, découvrir qui elle est...