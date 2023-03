Pars à l'aventure avec cette valisette de Pâques ! Regarde comment le lapin de Pâques récolte, peint et cache les oeufs. Sur chaque page, il te sera demandé de chercher et de trouver toutes sortes de choses. Idéal pour stimuler le développement du langage et le sens de l'observation de votre enfant. Grâce à la poignée, votre enfant peut emporter ce livre partout.