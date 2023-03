Meurtres dans le décagone Tome 3 : Meurtres dans le décagone T03

Trois jours après leur arrivée sur l'île de Tsunojima, la mort frappe à nouveau le club "Laboratoire du Polar" : d'abord Orczy, puis Carr, et maintenant... Stupeur, colère et suspicion s'emparent du groupe. Le coupable se trouve-t-il parmi eux ? Ou bien une autre hypothèse ne serait-elle pas envisageable ? Sur le continent, Kawaminami et Shimada, son nouvel acolyte, continuent de creuser dans le passé de Seiji Nakamura, l'architecte du décagone. Ce n'est qu'une question de temps avant que certains secrets ne remontent à la surface...