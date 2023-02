Les petites terres

Le 6e roman coédité avec le mouvement #Onestprêt, et un focus sur l'élevage : un récit inspirant et positif sur le bien-être animal Elora, 16 ans, déménage en pleine campagne avec sa mère, vétérinaire, en cours d'année scolaire. Le rêve ! Elles sont logées chez Marie, une veuve de 79 ans, dans une ferme qu'elle tente de conserver coûte que coûte. Au lycée, Elora rencontre Inès, dont les parents sont agriculteurs en bio et éleveurs de vaches laitières de race jersiaise. Ils aiment leurs bêtes et se soucient de leur bien-être. Alors qu'Elora se montrait très critique vis-à-vis de l'élevage, elle finit par ouvrir les yeux sur la complexité du monde paysan. On peut changer les choses : laisser une vache allaiter son veau, réaliser l'abattage à la ferme, placer les vaches âgées en pâture, se regrouper pour diminuer des frais... Un roman engagé qui questionne le rapport des hommes aux autres espèces.