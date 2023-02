Mes petits desserts maison. 50 desserts à la yaourtière

Découvrez 50 recettes incontournables de yaourts, fromages blancs, petits-suisses, crèmes et autres petits desserts, et plein de variantes pour les twister et ne jamais vous lasser. Grâce aux pages thématiques, vous retrouverez également plein de conseils pour apprendre à utiliser les laits végétaux, éviter les additifs et produits ultra-transformés ou réduire vos déchets... le tout pour prendre soin de la planète comme de votre santé !