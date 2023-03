De l'éveil au soleil !

Au travers d'une mosaïque harmonieuse de pensées et de poèmes, Thomas Darlet nous invite à partager son captivant voyage vers l'éveil. Son premier recueil de poésie, En quarantaine, nous plongeait dans les méandres d'un jeune quarantenaire désabusé par les années perdues ; ce nouvel ouvrage s'attache à trouver des solutions salvatrices au spleen qui l'habitait alors. Après s'être enivré, pendant plus de vingt-cinq ans, à tous les calices de la vie matérialiste et des plaisirs charnels, l'auteur, à l'aube de la cinquantaine, se retrouve en panne des sens. La structure même des rapports humains ayant été détruite par les smartphones et les réseaux sociaux, c'est au sein d'une nouvelle dimension qu'il doit dorénavant étancher sa soif de spiritualité. Lassé des plaisirs éphémères qui étouffent l'âme humaine, il se déleste progressivement des objets superflus qui encombraient sa vie et fuit ses addictions passées. Pour couronner le tout, il s'offre trente minutes de méditation quotidienne. Ces nouvelles résolutions le transforment et lui permettent de jouir, à nouveau, du flamboyant soleil de la destinée. Un livre aussi avisé qu'inspirant.