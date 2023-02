Kobido. Le lifting naturel japonais

Le lifting naturel des plus grandes stars ! Kobido signifie en japonais "voie ancestrale de la beauté" . Ce massage facial a une action holistique sur le visage : il le sculpte en tonifiant la peau et les muscles, réconcilie l'âme, le corps et l'esprit, et procure une détente exceptionnelle. Sa version à la maison est un automassage liftant d'une grande précision : on s'occupe d'abord des tissus superficiels et profonds, puis des muscles, afin de libérer toutes les tensions et d'entretenir la santé de notre visage. Aline Faucheur, diplômée d'une douzaine d'écoles de massage et pionnière de l'automassage Kobido à Paris, vous dévoile tous ses secrets : - la merveilleuse histoire du Kobido ; - les bénéfices de cette gestuelle rajeunissante ; - des automassages illustrés, rapides à réaliser et à la portée de tous. Découvrez la nouvelle façon de prendre soin de votre visage en faisant confiance à vos mains !