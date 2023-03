Jouer avec les mots pour déjouer les maux. Tome 1

Patrick Gefflot-Cordon est un acrobate des mots. Avec son "style haut" , il les forme et - surtout ! - les déforme, toujours avec espièglerie. C'est tout un cirque ! Dans sa piste aux étoiles, les "peaux aiment" - avec des rimes en prime - côtoient de célèbres "champs sont" françaises reprises et détournées avec malice et intelligence. Dans ce recueil, le poète, tel l'auguste - le célèbre clown rouge -, recourt à l'humour pour crier, avec subtilité, un certain nombre de vérités ; rendre hommage à certains de nos héros tombés dans l'oubli de nos mémoires ; sans oublier de remiser au placard, à certains moments, son costume de circassien, car écrire c'est aussi se décrire. Un incontournable pour tous ceux qui veulent s'évader au fil des récits.