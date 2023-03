La pratique de la médecine chinoise. Traitement des maladies par l'acupuncture et la phytothérapie chinoise

Cet ouvrage complète les livres Les principes fondamentaux de la médecine chinoise et Le diagnostic en médecine chinoise en proposant d'appliquer la théorie de la médecine chinoise au diagnostic et au traitement des maladies. Ce sont ainsi 48 affections fréquentes qui sont présentées : les acouphènes l'asthme les allergies la dépression l'hypertension la rhinite allergique etc. le classement par ordre alphabétique choisi pour cette nouvelle édition facilitant l'accès pour le lecteur. Chaque chapitre présente : l'étiologie et la pathologie ; le choix de thérapeutiques utilisant l'acupuncture et des préparations médicinales ; le diagnostic différentiel selon la médecine chinoise ; la mise en rapport avec le diagnostic différentiel occidental ; des cas cliniques ; des aspects de pronostic et de prévention. Cette nouvelle édition tout en couleurs est enrichie de conseils cliniques ainsi que de photographies supplémentaires qui sont une aide au diagnostic. Des ' drapeaux rouges ' signalant les symptômes pouvant nécessiter une orientation vers un praticien de médecine occidentale ont aussi été ajoutés. Les sections consacrées à la différenciation en médecine occidentale et aux essais cliniques ont été mises à jour de même que les références. Enfin quatre nouvelles annexes ont été ajoutées. L'ensemble de ces ajouts la présentation entièrement revue pour cette nouvelle édition la riche iconographie et les nombreux encadrés renforcent le caractère pratique et pédagogique de cet ouvrage.