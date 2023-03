Un jour tu me reviendras

Quelle corvée, cette réception ! Jessica déteste ce numéro de séductrice que son patron lui fait jouer auprès d'éventuels mécènes pour son théâtre. C'est si humiliant pour une actrice de sa trempe ! Logan Scott, implacable, lui chuchote à l'oreille : - Essayez lord Russel, il vient d'hériter. Et n'oubliez pas ce grand homme brun près de la fenêtre, l'une des plus grosses fortunes du royaume. Il s'agit du marquis de Savage. En entendant ce nom, Jessica blêmit. Lord Savage n'est autre que l'homme à qui sa famille l'a mariée alors qu'elle était enfant, et qu'elle fuit depuis des années... Cependant, jamais elle n'avait imaginé que son époux puisse être aussi séduisant !