Une bouleversante idylle ; Danse avec une inconnue

Une bouleversante idylle, Katherine Garbera Série "Un mariage à Nantucket" - Tome 3/3 Un mariage, deux familles rivales, trois liaisons scandaleuses... Le sénateur Dare Bisset détient ce que la lobbyiste Melody Corner recherche : des renseignements. Elle s'infiltre donc au mariage d'un membre de sa famille à Nantucket pour l'interroger. Hélas, la situation lui échappe vite. Très attirée par Dare, Melody s'abandonne entre ses bras à une nuit délicieuse mais interdite. Si leur liaison venait à s'ébruiter, en effet, leurs carrières respectives seraient en danger... Danse avec une inconnue, LaQuette Parée de ses plus beaux atours, Zanai se rend au bal masqué où se presse tout Royal. Ainsi transformée, plus libre que jamais, elle ose embrasser Jayden, le célibataire le plus convoité de la ville... avant de fuir la fête. Dès le lendemain, le play-boy cherche à retrouver l'inconnue avec laquelle il a dansé. Or Zanai hésite à se dévoiler. Jayden, qui attire toutes les femmes, ne risque-t-il pas d'être déçu quand il découvrira l'identité de sa conquête d'un soir ?