Cherche, trouve et compte Le jardin

A toi de chercher, trouver et compter les éléments cachés ! 1 arrosoir, 2 oiseaux, 3 nénuphars, 4 papillons, 5 lucioles... Dans le jardin au printemps, en été et en hiver, sous terre, à la nuit tombée, dans l'arbre et dans le potager : amuse-toi à retrouver plus de 200 éléments cachés !