Recettes vapeur

Faites la part belle aux saveurs, en adoptant la cuisson à la vapeur. Avec ou sans cuit vapeur, les recettes de ce livre vont vous permettre de conserver tous les nutriments, vitamines et oligo-éléments présents dans vos légumes, viandes et poissons, et ce sans sacrifier le goût. Paupiettes de veau au poulet et à la moutarde, papillotes de cabillaud aux tomates, couscous, risotto aux petits pois, papillotes de pommes farcies aux framboises, gâteau mousseux au fromage blanc... 60 recettes à la vapeur, pour donner un maximum de légèreté à vos plats ! Ne passez pas à côté des bienfaits de la cuisson à la vapeur !