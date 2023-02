2 500 QCM de français, culture générale, mathématiques et tests psychotechniques. Entraînement, Edition 2023

Ce livre offre un entraînement complet pour préparer les épreuves de préadmissibilité et de QCM des concours de catégories B et C. A travers 2 500 QCM, il permet de revoir les notions indispensables en : - français (vocabulaire, orthographe, grammaire, conjugaison, compétences rédactionnelles) ; - culture générale (politique et économie, institutions françaises et européennes, arts, littérature, histoire, géographie, société et loisirs...) ; - mathématiques (nombres et opérations, grandeurs et mesures, algèbre, géométrie, statistiques et probabilité) ; - tests psychotechniques (logique verbale, séries et suites, raisonnement logique, logique spatiale, observation et attention).