J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami et Julie en classe de mer [ADAPTE AUX DYS

La collection propose des histoires de Sami et Julie adaptées pour rendre la lecture facile et accessible, à destination des enfants DYS ou ayant des troubles de la lecture L'enfant peut lire seul et sans difficulté grâce à une mise en pages aménagée. Les sons complexes sont en couleur, les mots-outils sont mis en valeur, et le vocabulaire est adapté. Les mots difficiles sont présentés et illustrés.