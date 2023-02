La tombe de Néfer Hotep et Neb Néfer à Deir el Médîna [N° 6 et autres documents les concernant. Volume 1, Edition revue et augmentée

Pendant de nombreuses années, la tombe thébaine no 6 appartenant à Néfer·hotep (I) et Neb·néfer - deux personnages importants de Deir el Médîna ayant vécu sous les règnes d'Horemheb et des premiers ramessides - ne fut connue que par les dessins au trait exécutés par Henri Wild et rassemblés dans un fascicule paru en 1979 (MIFAO 103/2). Le texte qui devait accompagner ces planches et sur lequel l'égyptologue suisse travailla jusqu'à sa disparition, en 1983, ne fut jamais publié. Le manuscrit, conservé au service des Archives et Collections de l'Ifao fut " redécouvert " en 2011, à l'occasion du redéploiement du service et de la création d'un nouvel inventaire. Le texte original de Wild, est donc publié pour la première fois, plus de quarante ans après le volume de planches. Il se compose notamment d'une analyse architecturale, d'une description détaillée de chacune des parois, d'une traduction des textes ainsi que d'études sur plusieurs documents relatifs à Néfer·hotep (I) et son fils, Neb·néfer. Conformément à ce que le chercheur avait prévu, divers plans de la tombe et de nombreuses photographies - aucun cliché du monument n'ayant été publié jusqu'à ce jour - viennent compléter ses écrits. Cet ouvrage, qui s'inscrit dans la longue tradition de publication des tombes de Deir el Médîna, lève le voile sur l'architecture, la décoration et les propriétaires d'une tombe restée trop longtemps méconnue.