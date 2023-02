Après D'abord ne pas nuire et Barré, François Clapeau continue d'explorer les failles du milieu hospitalier dans un polar haletant. Changer de vie. Quitter la ville. Retrouver du sens sur une planète en péril. Le docteur Thomas Nouhaud a abandonné l'hôpital pour une maison de santé rurale et écolo. Il habite et travaille au milieu de soignants qui veulent s'épanouir en harmonie avec leur environnement et leurs convictions. Mais une série de décès suspects brise ce nouvel équilibre. Le traitement se transforme en poison. Le jeune médecin est plongé dans une enquête angoissante, et se heurte aux limites de son propre engagement. Un combat à mort contre ses envies, ses peurs, ses sacrifices.