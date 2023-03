Un mix d'informations, de "Le sais-tu ? " , d' "Incroyable mais vrai ! " , de "Vrai ou faux" , de jeux, de photos et d'illustrations pour découvrir qui fut Marie Curie et comment cette physicienne devint mondialement célèbre pour ses travaux sur le radium. La première femme à avoir reçu un prix Nobel, et la seule femme à en avoir reçu deux.