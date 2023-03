Angel Heart 1st season Tome 20

On ne déroge pas aux règles de la Zheng Dao. Ses agents le savent, et pourtant... Un jour, un agent tombe amoureux d'une femme. De leur union naît un enfant mais ses supérieurs l'apprennent et le contraignent à un terrible choix. Des années plus tard, l'homme, hanté par trop de questions restées sans réponses, lance un appel à l'aide à City Hunter... En 1985, Tsukasa Hojo lance City Hunter. Quelques années après la fin de la série, le mangaka revient sur son oeuvre et créé Angel Heart. Bien que l'on croise tous les personnages de City Hunter, cette nouvelle saga ne reprend pas les aventures de Ryo Saeba là où elles s'étaient arrêtées, il s'agit en réalité d'une suite alternative. En effet, l'intrigue se développe cette fois autour de Glass Heart, une ex-tueuse de la mafia taïwanaise. L'organisation criminelle dont elle faisait partie lui a greffé le coeur de la défunte Kaori, l'inoubliable partenaire de Ryo, après une tentative de suicide. Au début de l'histoire, Glass Heart est perdue dans un pays dont elle ne parle pas la langue, mais au fil de ses aventures et avec l'aide de sa nouvelle famille, elle reprendra fièrement le flambeau de City Hunter.