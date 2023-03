Lune rouge

Un passionnant roman d'exploration spatiale et de révolution politique, par l'un des grands maîtres américains de la science-fiction moderne. 2047 : l'homme a colonisé la Lune, territoire divisé par les grandes nations. L'Américain Fred Fredericks fait son premier voyage là-haut, afin de livrer un appareil de communication ultrasécurisé à un haut fonctionnaire de l'Autorité lunaire chinoise. Mais quelques heures seulement après son arrivée, il se voit impliqué malgré lui dans un assassinat et mis au secret par des agents mystérieux. Ta Shu, célèbre vlogueur, visite également le satellite pour la première fois. Malgré ses contacts et son influence au coeur du pouvoir en Chine, lui aussi découvrira que la Lune est un endroit dangereux pour tout voyageur. Et enfin, il y a Chan Qi. Fille du ministre des Finances chinois, elle est sans aucun doute une " personne d'intérêt " pour les autorités de son pays. Renvoyée clandestinement en Chine à cause de ses agissements, elle va tout faire changer... sur la Terre comme sur la Lune. " Un des meilleurs romanciers de notre temps, tous genres confondus. " The Guardian " Un chef-d'oeuvre. " The Times " Tout nouveau roman de la part du grand Kim Stanley Robinson constitue un événement et celui-ci ne déçoit pas. " The Independant