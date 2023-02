Promesses en rose Tome 7

L'épreuve que Retsu et Iroha ont traversé les a rapprochés au point de faire tomber toutes les barrières qui pouvaient encore exister entre eux. Le jeune couple vit désormais son amour sans retenue. Pourtant, dans l'ombre, Mihara planifie son retour... Est-il encore possible pour ces deux tourtereaux d'espérer un avenir radieux ? Leur plus grand combat est sur le point de débuter. Kaho Miyasaka, l'autrice du célèbre Kare First Love, nous transporte dans l'univers des contes avec ce manga qui s'inspire de l'histoire de Cendrillon. D'abord prévu pour être un one-shot, les lecteurs japonais ont tellement apprécié cette histoire que Promesses en rose est devenu une série. Véritable plongée dans l'ère Taishô, ce titre nous fait vivre un jeu du chat et de la souris attendrissant et teinté d'humour.