Le livre des miséricordes. Livre de la vie

Autobiographie au succès ininterrompu depuis plus de 4 siècles. Ce grand classique de la spiritualité est aussi le moyen le plus direct de connaître Thérèse d'Avila. Un texte palpitant qui entraîne à la suite de la Sainte dans les profondeurs de l'amitié avec Dieu. La traduction a été entièrement révisée dans un français moderne. Une riche introduction reprenant tous les aspects de l'ouvrage - historique, doctrinal, composition, etc. - ainsi qu'une chronologie détaillée de la vie de la Sainte, forment un outil précieux d'initiation et de formation à l'oeuvre de Thérèse. Un appareil de notes explicatives simples facilite la compréhension du lecteur.