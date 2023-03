Le yoga, nouvel esprit du capitalisme. De la libération au néolibéralisme

Pratiquante et professeure de yoga, Zineb Fahsi signe un essai critique sur sa discipline qui tranche avec la multitude d'ouvrages sur le yoga au rayon développement personnel. Le yoga répond de façon commode aux injonctions contemporaines de réalisation de soi : mieux gérer son stress, ses émotions, son sommeil ; être plus efficace, plus concentré, plus résilient, plus heureux... L'auteure souligne l'aspect politique des discours sur le yoga : en valorisant le travail sur soi au détriment du changement social, ils font porter aux individus la responsabilité de composer avec les exigences extrêmes du capitalisme. Il ne s'agit pas pour Zineb Fahsi de nier les bienfaits du yoga mais de comprendre comment celui-ci peut être instrumentalisé au service du système néolibéral.