Le pays des mille poètes

Le Burundi, aussi appelé comme son voisin rwandais "Pays des mille collines" , est un territoire insaisissable et complexe ; aussi simple en apparence que paradoxal dès qu'on y regarde de plus près. Les habitants de ce petit royaume millénaire en plein coeur de l'Afrique n'avaient eu aucun contact avec l'Occident et l'Homme Blanc jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle, et le choc de la colonisation allemande puis belge a été brutal pour cette civilisation du troc et du végétal. Dans ce pays où de vieux sages mémorisaient par coeur les milliers de vers qui relataient l'histoire, les contes, croyances et le savoir de tout un peuple, la culture orale extrêmement poétique et la spiritualité ancestrale ont été en partie anéanties par leur rencontre avec la modernité. Le Burundi a beau être un petit territoire, il faudrait les voix de mille poètes pour l'approcher peut-être. En attendant, j'en ai rassemblées seize dans ce bookleg, pour une première rencontre. Entre l'éloge et la critique acerbe, la poésie - parfois empreinte de références traditionnelles, parfois irrésistiblement contemporaine - vous révèle ce pays de la région des Grands Lacs en forme de coeur qui m'est si cher. Gioia Kayaga