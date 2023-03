Libres de penser. Dix femmes, dix vies philosophiques

Littérature, mathématiques, société ou encore philosophie : les réflexions et les avancées de nos civilisations antiques et modernes sont-elles l'apanage des hommes ? Les autrices et auteurs de Libres de penser reviennent sur 10 personnalités féminines auxquelles l'Histoire n'a, pour la plupart, pas rendu hommage malgré leur avance évidente sur leur temps. Sei Shonagon et ses innovations littéraires, Christine de Pizan et sa recherche de sagesse par l'érudition, ou encore Simone de Beauvoir et ses réflexions novatrices sur l'égalité des sexes : 10 femmes innovantes dont les modes de pensée ont traversé les âges et les frontières.