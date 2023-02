Le soleil de minuit Tome 1

20 janvier, 16h20 Quelque part en région parisienne, deux étoiles filantes entrent en collision ... Aaron a toujours vécu dans cette petite ville de banlieue. Il y a ses petites habitudes, ses amis, ses secrets... Son monde bascule quand il y voit Milann pour la première fois, triste et seule sous la pluie, et qu'il décide d'aller lui parler. Milann a le coeur en miettes, elle est trempée de la tête aux pieds et pétrifiée par le froid. Pourtant, elle ne parvient pas à quitter Aaron du regard, assis à l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue depuis une éternité. Ils ne se connaissent pas mais sont inéluctablement attirés l'un par l'autre, comme deux aimants. Leur rencontre était écrite. Le temps d'une soirée, Milann et Aaron sont emportés par un tourbillon d'émotions. Mais qu'adviendra-t-il de leur histoire naissante quand sonnera le dernier coup de minuit ?