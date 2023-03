Guérir des ses angoisses avec la thérapie par téléphone

Confier ses émotions et dévoiler ses secrets n'est pas toujours aisé. Le téléphone permet de parler plus facilement de choses profondes. La thérapie par téléphone peut répondre à bon nombre de besoins, notamment être accompagné lorsqu'il est difficile d'avoir accès à un psychothérapeute dans les déserts médicaux. Cette méthode innovante permet aussi de revenir au fondement de la psychothérapie : la liberté d'exprimer ses angoisses sans contrainte. Dans un ouvrage d'une grande clarté, Rodolphe Oppenheimer, fort de son expérience clinique, présente les différentes formes de thérapie par téléphone, de la psychanalyse aux thérapies cognitivo-comportementales, leurs indications et leur déroulement. Une aide précieuse pour toute personne souhaitant identifier les angoisses dont elle souffre et les moyens de trouver le soin psychologique le mieux adapté.