Les sentiers de la victoire. Peut-on encore gagner une guerre ?

Que signifie "? gagner une guerre ? " aujourd'hui ?? Et comment définir la victoire au cours de l'histoire ?? Si la question de la victoire est au centre de la réflexion stratégique actuelle, elle n'en demeure pas moins sans réponse. C'est dans cet esprit que Gaïdz Minassian propose une réflexion aussi subtile que novatrice, sur la longue durée. Cet essai s'ouvre sur un dialogue entre Achille, incarnation de la force, et Ulysse, personnalisation de la ruse, en présence d'Hector venu en observateur les voir s'invectiver sur les ambivalences de la victoire du Néolithique à nos jours. Puis, après avoir proposé une grille d'analyse des plus pertinentes, l'auteur revisite les trois dernières décennies d'hubris et ses impossibles victoires lors des interventions onusiennes ou des "? guerres contre le terrorisme ? " . Enfin, et c'est toute l'originalité de ce livre, il se demande si, pour mieux comprendre cette disparition de la victoire telle que nous la concevons, il ne convient pas d'abord de renoncer à la puissance et à la ruse, pour endosser une éthique d'humilité. En somme, abandonner Achille et Ulysse pour retrouver Hector, tel est le propos de ce livre ambitieux et fondamentalement original appelé à devenir un incontournable des études sur la guerre et la paix.