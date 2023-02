La symphonie neuronale

A quoi sert la musique ? Sans doute seriez-vous tenté de répondre qu'il s'agit d'un passe-temps agréable ou d'un art, mais rien de vraiment essentiel. Pour la première fois, un livre démontre le contraire. La musique est une nécessité biologique pour l'être humain : elle contribue à construire notre cerveau et a probablement joué un rôle décisif pour la survie de l'espèce. En racontant les découvertes scientifiques majeures de ces vingt dernières années, les auteurs expliquent comment la musique relie, même avant la naissance, notre intelligence cognitive à notre intelligence affective, et crée une "symphonie neuronale" aux multiples bienfaits pour l'éducation et la santé tout au long de l'existence. La musique contribue au développement de l'enfant, favorise la sociabilité et s'avère être un excellent soutien scolaire. Elle permet de lutter contre le vieillissement cognitif et de remédier aux pathologies du cerveau. Profitez, vous aussi, du pouvoir de la musique !