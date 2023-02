Tendi Sherpa. Plus haut que l'Everest

Viser plus haut, plus loin que le toit du monde. Se préoccuper de l'avenir des montagnes et de leurs peuples plutôt que de performance. Au-delà des clichés, le portrait passionnant d'un Sherpa d'aujourd'hui. Tendi Sherpa a réussi l'ascension de vingt-et-un sommets de plus de 8 000 mètres, dont quatorze fois celle de l'Everest. Sans chercher l'exploit ni les records, ce jeune père de famille compte parmi l'élite des guides népalais. Il incarne cette nouvelle génération de Sherpas qui prennent en main leur destin. Lors des conférences qu'il donne à travers le monde, il n'hésite jamais à dénoncer l'amateurisme de certains prétendants à l'Everest, déterminés à fouler le plus haut sommet de la planète coûte que coûte, au mépris des risques imposés à leurs compagnons, porteurs et sirdars. Il dénonce aussi la surfréquentation des voies les plus connues, sans considération pour la nature ni pour le caractère sacré des montagnes himalayennes. Quelle compromission est-elle tolérable pour le développement de leurs vallées ? Il est arrivé plusieurs fois à Tendi de sauver des vies en expédition, notamment à l'Everest. Quel est le prix de la sienne ? Lui qui a été scolarisé dans un monastère, comme de nombreux enfants sherpas, conserve un profond attachement au bouddhisme et à ses rituels. Il retourne régulièrement dans le Khembalung, vallée isolée de l'est du Népal, surplombée par le Makalu (8 470 m), sans jamais oublier qu'il y est né. La préservation de l'environnement et la sauvegarde des traditions de son peuple préoccupent Tendi, précisément parce qu'il est tourné vers l'avenir avec détermination. C'est pour soutenir l'action de sa fondation qu'il témoigne dans ce portrait sans concession.