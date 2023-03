Philibert frôle la mort

Lundi 16 juillet, 18 h 30, dans un petit village d'Auvergne. Au beau milieu de son champ, un couple d'agriculteurs découvre le corps d'une femme, les yeux ouverts à la vie éteints par la mort. Nu et ensanglanté, il écrase les épis de blé promis à la moisson. Le lendemain matin, alors que Philibert Joubert feuillette les pages de son quotidien régional préféré, La Montagne, un titre attire son attention : "Qui est cette jeune fille assassinée à Lamothe ? " . Et pour cause ! Le crime a été perpétré dans la commune de son enfance. Sa curiosité piquée au vif, cet ancien de la Crim' reconverti en détective privé prend aussitôt la route. Ses affaires en cours attendront... Guidé par son flair infaillible et secondé par son fidèle et précieux acolyte Auguste Blanchet, Philibert Joubert va mener l'enquête. Il ira jusqu'au bout, peu importent les dangers. Entre organisation mafieuse et communauté des gens du voyage, Patrick Masini fait reprendre du service à son iconique héros charmeur et espiègle, et signe un roman policier captivant, à l'intrigue parfaitement ficelée, qui tient en haleine jusqu'à la dernière ligne.