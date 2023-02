Petit Futé Croatie. Edition 2023

Forte d'une histoire torturée, le pays sait choyer les touristes, séduits par ses longues rues pavées, ses superbes palais baroques recouverts de chaudes couleurs ocres, jaunes et rouges. Paradis des amoureux de la nature, le pays met en valeur les ressources naturelles au profit des touristes qui n'auront que l'embarras du choix pour aller visiter parcs naturels, nationaux ou réserves. Enfin il y a ces criques magnifiques, où l'eau turquoise et transparente est chauffée par le soleil. Il fait bon se poser à l'ombre d'une terrasse de café un verre de rakija à la main. Quand le temps décide de s'arrêter et choisit un endroit aussi beau et tranquille, c'est un délice.