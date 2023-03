Les McCabe Tome 3 : Le Highlander qui ne voulait plus aimer

Alaric McCabe était promis à Rionna McDonald, mais il en aimait une autre. Alors, son frère Caelen a pris sa place. Et voici la jeune femme nantie d'un époux bien impressionnant. Elle qui croise le fer comme un homme ne peut s'empêcher d'être intimidée par ce guerrier taciturne, apparemment peu pressé de consommer leur union. Est-ce par indifférence ou par égard pour Rionna ? Comme elle, Caelen ne s'est marié que pour préserver leurs deux clans menacés par des traîtres. Mais bientôt, la jeune femme comprend que son époux prend de plus en plus de place dans son coeur, et elle va tout tenter pour le séduire.