La saga des Leopardi. L'héritier des Leopardi ; Un bouleversant mensonge ; Un château en Sicile

Ils sont nobles, arrogants, siciliens. Aucune femme ne leur a jamais résisté. Jusqu'à maintenant... L'héritier des Leopardi Depuis la mort de sa soeur, Julie élève le fils de celle-ci, un bébé de trois mois à qui elle est bien décidée à offrir tout son amour. Mais, alors qu'elle rentre chez elle, Julie découvre devant sa porte la silhouette imposante d'un homme dont le regard est tout sauf amical. Un homme qui se présente comme Rocco Leopardi, l'oncle de Josh, et qui exige que l'enfant aille vivre dans la famille de son père, en Sicile... Un bouleversant mensonge Désemparée, Léonora comprend que, si elle veut éviter la prison à son frère, elle va devoir accepter l'ignoble chantage d'Alessandro Leopardi : faire croire à tous qu'elle est sa maîtresse, et l'accompagner en Sicile pour une grande fête familiale... Un château en Sicile Alors qu'il n'y croyait plus, Falcon retrouve enfin la trace de l'héritier de la famille Leopardi, le fils de son demi-frère Antonio. Mais, lorsqu'il fait la connaissance de la mère du bébé, il découvre une jeune femme épuisée et apeurée, pour laquelle il éprouve soudain un étrange désir de protection... Romans réédités