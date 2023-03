Amoureuse de mon boss. Passion au bureau ; Opération bague au doigt

Passion au bureau, Joss Wood Aaron, son nouveau patron ? En découvrant face à elle l'homme avec lequel elle a partagé une nuit qu'ils souhaitaient tous deux sans lendemain, Kasey sent monter une bouffée d'angoisse. Comment va-t-elle pouvoir faire ses preuves en tant qu'adjointe de direction si un simple regard de cet homme fascinant suffit à la déstabiliser ? Opération bague au doigt, Maisey Yates Quand Isaiah Grayson, son patron, exige qu'elle poste une petite annonce pour se trouver une épouse, Poppy s'indigne. Même si cela fait dix ans qu'elle est sa secrétaire, il est hors de question qu'elle gère sa vie personnelle, et encore moins qu'elle fasse passer des entretiens aux futures candidates, comme il le lui demande ! Ne voit-il pas que la seule qui le connaisse parfaitement et qui sache comment le rendre heureux, c'est elle ? Romans réédités