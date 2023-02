Biologie, Anatomie, Physiologie

Structuré par systèmes d'organes cet ouvrage rassemble en 22 chapitres les connaissances de base en biologie anatomie et physiologie. On y apprend comment le corps humain est construit comment il fonctionne et comment il change au cours de la vie et à travers la maladie. La spécificité de cet ouvrage tient : à la présentation systématique des objectifs d'apprentissage en début de chapitre ; aux cartes mentales à l'ouverture de chaque chapitre pour en faciliter la compréhension ; aux questions de révision en fin de chapitre pour autoévaluer ses connaissances ; aux encadrés faisant le lien avec des techniques de soin ou entre les soins infirmiers et la médecine ou relatifs à la prévention ou soulignant les caractéristiques anatomiques et physiologiques selon le groupe d'âge ; aux particularités liées à l'âge qui font l'objet de deux chapitres spécifiques ; aux 500 illustrations en couleur schémas radiographies lames histologiques... La neuvième édition de cet ouvrage de référence s'adresse à tous les étudiants dans les domaines médical et paramédical ainsi qu'aux personnels soignants qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans les domaines de la biologie l'anatomie et la physiologie.