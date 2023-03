La tentation d'un chevalier

Série "Les chevaliers du roi" - Tome 2/4 Puissants, fougueux et loyaux... Tels sont les chevaliers du roi ! Château de Windsor, xive siècle Alors que la France et le royaume d'Angleterre se déchirent, le chevalier d'élite Theo Grenville cherche à découvrir qui conspire contre son roi. Et pour cela il n'hésite pas à se rapprocher de Medea, la fille d'un seigneur suspecté d'être un dangereux ennemi de la Couronne. Or rien ne l'avait préparé à tomber sous le charme de cette jeune femme sincère, dont la grâce n'a d'égal que l'intelligence. Dès lors, Theo voit son allégeance au roi mise à l'épreuve par le plus grand des adversaires : l'amour...