Comment réussir un mémoire. Choisir son sujet, gérer son temps, savoir rédiger, 5e édition

"Faire un mémoire, c'est prendre du plaisir, et le mémoire, c'est comme le cochon, on n'en jette rien". Umberto Eco, Come si fà una tesi di laurea Vous êtes étudiant et vous devez entreprendre la rédaction d'un mémoire, d'un rapport ou d'une thèse : vous avez des idées, une documentation abondante et des connaissances acquises, mais, pratiquement, comment organiser votre travail ? Vous êtes enseignant, directeur de thèses, responsable d'un centre de recherches : comment répondre aux questions multiples qui vous sont posées pour la mise en forme, la présentation, l'écriture même des travaux que vous dirigez ? Conçue par un professionnel du sujet, cette 5e édition est le guide pratique qui vous orientera efficacement (mais non sans humour ! ) au long de chacune des étapes de votre travail, depuis sa conception jusqu'à son éventuelle édition. Le choix du sujet, la détermination d'un plan, l'élaboration d'une bibliographie, les ressources numériques, etc. Tout est détaillé dans cet ouvrage qui vous deviendra vite indispensable, déjà vendu à plus de 25 000 exemplaires.