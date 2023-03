Métallurgie. Métaux et alliages, comportements mécaniques, traitements thermiques, 4e édition

Rassemblant les informations de base essentielles au choix et à l'utilisation des métaux, cet aide-mémoire rappelle les notions de métallurgie physique indispensables et aborde de manière détaillée : - la spécificité et le comportement des métaux ; - les propriétés mécaniques ; - les différents modes de durcissement ; - les principaux types d'alliages et leurs domaines d'utilisation ; - les traitements thermiques et les relations structures/propriétés. Cette quatrième édition, actualisée des données normatives, et enrichie de compléments sur les alliages de magnésium, les alliages à mémoire de forme et les verres métalliques, est destinée aux concepteurs et constructeurs qui utilisent des métaux. Elle constitue également un outil de travail pour les étudiants et élèves ingénieurs en matériaux.