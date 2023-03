Power Rangers Tome 8 : Super champions !

Izzy et Zayto ont décidé de s'inscrire dans une célèbre salle de sport ! Aux côtés d'autres sportifs motivés, c'est sûr, ils vont devenir des athlètes hors pair... et des Power Rangers surentraînés ! Mais pendant ce temps, Slyther, le général du Chevalier du Néant et maître de l'illusion, prépare de mauvaises surprises aux super-héros...