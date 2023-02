Liés par le métier. Les professionnels du métal à Douai à la fin du Moyen Age

Entre les XIIIe et XVe siècles, à Douai, comme dans d'autres villes, les métallurgistes du fer, du cuivre, de l'étain, du plomb, de l'or et de l'argent participent à un marché varié et polymorphe d'objets et de fournitures en métal. A partir de quelques milliers de documents, cet ouvrage s'intéresse à la vie collective et individuelle des membres de ce groupe professionnel : leur nombre, leur répartition topographique, leur niveau de vie, leurs activités, parfois multiples. Les liens entre ces hommes, ces femmes et ces familles sont étudiés, qu'ils relèvent de la confiance, de l'amitié ou de la mobilité des capitaux, qu'ils soient le socle de stratégies matrimoniales ou de transmission de ce qui fait le métier, y compris l'atelier, les outils et les savoir-faire.