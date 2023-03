12 Histoires de la forêt

12 histoires à lire et à relire avec votre enfant pour plonger dans l'univers trépidant des héros Disney ! Avec ce recueil de 12 histoires, partez à l'aventure avec votre enfant et partagez avec lui un moment de lecture plaisir en compagnie de ses héroïnes préférées. Dès 4 ans (lecture accompagnée) Dès 7 ans (lecture autonome) Contient les histoires : - Encanto, Les mystères de la forêt - Bambi, Les lumières de la nuit - Robin des Bois, L'histoire du film - La Belle au Bois dormant, Aurore et les licornes - Là-Haut, Doug, chien de garde - Frères des Ours, L'histoire du film - Cars, Le Monstre de la Forêt-Noire - Raiponce, Vive l'aventure ! - Rox et Rouky, L'histoire du film - Pocahontas, Une petite bêtise - Rebelle, Une journée avec maman - La Reine des Neiges 2, La licorne d'Olaf