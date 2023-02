Les rapaces. 500 gommettes

500 gommettes géométriques en couleur pour compléter 24 décors sur le thème des rapaces. Sur chaque page de décor une frise des modèles de formes à utiliser aidera les enfants à se repérer et à choisir les gommettes selon leur forme et leur couleur. Une activité ludique qui encourage la motricité, la numération, la reconnaissance des formes et des couleurs.