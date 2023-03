Star Wars - The Mandalorian Tome 1

Lorsque le mercenaire Mandalorien Din Djarin est recruté pour retrouver une cible, il ne se doute pas que sa vie va être bouleversée. Entre les factions encore puissantes de l'Empire, la Nouvelle République qui cherche à s'imposer et les règles du Code qu'il doit suivre, le Mandalorien fait face à la plus complexe des missions : garder un enfant en vie. Il y avait un rendez-vous incontournable pour les fans : l'adaptation en comics des films Star Wars. C'est maintenant au tour des séries d'être transposées dans le format papier, avec la première moitié de la saison 1 de The Mandalorian. Chaque épisode de la série Disney+ est adapté dans un comic book de 30 pages.