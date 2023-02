Construire son hôtel à insectes. Biodiversité au jardin

Tout pour construire un hôtel à insectes qui attirera les abeilles sauvages dans votre jardin. Invitez dans votre jardin de nombreuses espèces d'insectes, et tout particulièrement des abeilles sauvages (solitaires), qui seront heureuses de trouver chez vous le gîte mais aussi le couvert ! Modèles de construction en pas à pas, trucs et astuces pour attirer les insectes, description des variétés les plus répandues, choix des fleurs les plus nourricières pour ces petites bêtes... La biodiversité est au rendez-vous !