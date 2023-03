The Witcher Tome 6 : La Tour de l'Hirondelle

Série événement sur Netflix, succès mondial du jeu vidéo, The Witcher est une saga littéraire unique d'une richesse inouïe, qui a conquis des millions des lecteurs. Convaincu que Ciri s'apprête à épouser l'empereur de Nilfgaard, le sorceleur poursuit sa route vers le sud. Mais ce périple est long et dangereux, car nombreux sont les ennemis qui se dressent devant lui. Tandis que les traîtres se dévoilent et que les complots s'enchaînent, les doutes sur la véritable destinée de Ciri hantent tous les esprits. D'autant qu'elle est en réalité prisonnière d'un redoutable chasseur de primes... " Sapkowski tisse un sortilège complexe mêlant fantasy, récit littéraire et humour caustique... " Time Magazine " Un véritable phénomène littéraire. " Livres Hebdo