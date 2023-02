Mon carnet de rédaction web. 1 an pour développer son activité et dynamiser son écriture

Le carnet de rédaction web pour optimiser son temps, gagner en rapidité, confort et productivité Vous vous lancez dans la rédaction web ou vous souhaitez développer votre activité ? Ce carnet deviendra vite votre meilleur compagnon de route ! Entièrement pensé par Lucie Rondelet, LA formatrice en rédaction web, il fourmille d'astuces et de conseils pour vous organiser au quotidien. AU FIL DES 12 MOIS, VOUS TROUVEREZ : - des plans d'action pour améliorer votre style, gagner en efficacité, démarcher de nouveaux clients, mettre en place des pratiques numériques durables ; - des rappels pratiques et des to-do listsà compléter chaque semaine ; - des bilans mensuels pour évaluer vos objectifs et vos réussites ; - des fiches pour connaître toutes les règles typo, de français, les raccourcis clavier... - des espaces de détente créatifs et bien d'autres surprises !