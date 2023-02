Renouveau et dynamiques de l'islamologie en Europe

Voici un passionnant état des lieux des recherches qui augmentent notre connaissance sur le fait religieux musulman ancien et contemporain. Dans un contexte international troublé où l'islam est parfois défini comme marqueur idéologique de nombreux conflits, des recherches académiques mobilisant l'histoire, la sociologie, la science politique se sont multipliées en Europe. Si ces recherches ont une valeur reconnue, il est cependant nécessaire de les coupler avec une connaissance approfondie des sources de l'islam et de leurs usages contemporains. En déclin par rapport à l'âge d'or du XIXe et début du XXe siècle, l'islamologie connaît un nouvel essor en Europe à la faveur d'une dynamique de financements et de la création de postes en université, notamment en France. Ainsi assiste-t-on à l'essor de l'islamologie dans les pays européens ces dernières années. Le présent ouvrage dresse une cartographie des différentes expériences de recherches et d'enseignements de cette discipline en Europe, de son dialogue avec les autres disciplines des sciences humaines, des échanges fructueux ou des hiatus entre le champ de la recherche, les administrations ou encore les acteurs du culte musulmans. Se dessine un passionnant état des lieux des recherches qui augmentent notre connaissance sur le fait religieux musulman ancien et contemporain.