Le métavers, c'est quoi ? Tout savoir sur la prochaine révolution technologique

Comprendre et tout savoir sur la plus grande révolution technologique de ces 20 dernières années ! Et si demain nos achats en ligne, nos interactions sociales, ou encore nos loisirs s'inscrivaient dans une réalité virtuelle ultra connectée ? En quelques années, Internet a bouleversé nos habitudes et nos modes de vie. Et si la révolution numérique n'en était qu'à ses débuts ? Le mot métavers, issu de la science-fiction, désigne un gigantesque monde virtuel au sein duquel sont concentrés une multitude d'univers rassemblant nos interactions numériques. Aujourd'hui, le mot quitte la fiction pour désigner de nouvelles réalités : tout le monde en a entendu parler, mais qui sait réellement ce qu'est le métavers ? Dans cet ouvrage, Maxime Samain, journaliste et spécialiste en nouvelles technologies, éclaircit cette thématique complexe et décrypte les enjeux sociaux, philosophiques et économiques qui gravitent autour de ce méta-monde.